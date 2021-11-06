Екс-форвард Динамо Олег Саленко вважає, що у поточному чемпіонаті України у Динамо, окрім Шахтаря, немає жодного пристойного конкурента.

"Динамо буде не складно перебудуватися на чемпіонат після чергової поразки у Лізі чемпіонів. За футбольними якостями українська Прем'єр-ліга нині стоїть низько.

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А враховуючи підбір виконавців у наших грандів, вважаю, у них взагалі найближчим часом конкурентів не намічається, якщо вони самі не привезуть собі проблеми. Так, Ворскла зараз бореться за третє місце, проте Динамо переможе полтавців, не вдаючись до якихось новацій у своїй тактиці", – сказав Саленко у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, після 13-ти турів Динамо лідирує у чемпіонату України – підопічні Луческу набрали 35 очок і на три пункти випереджають Шахтар. Вже сьогодні, 6 листопада, на НСК Олімпійський вони прийматимуть Ворсклу. Початок зустрічі о 17:00.

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