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Саленко не верит, что Динамо удастся ликвидировать отрыв от Шахтера

14:23 91 Читати українською
Саленко не верит, что Динамо удастся ликвидировать отрыв от Шахтера
Олег Саленко / фото из соцсетей

Бывший форвард Динамо Олег Саленко подвел итоги 15-го тура УПЛ.

"Судя по результатам матчей Шахтера и Динамо, они одержали комфортные победы. Что касается киевлян, то видно, что команда набрала форму, особенно вошли в ритм молодые игроки. Мариуполь, на мой взгляд, по сравнению с началом сезона подсел. "Азовцы", пожалуй, психологически проиграли этот матч еще до выхода на поле, хотя в начале игры действовали неплохо и побеспокоили несколько раз Бойко.

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Думаю, трудно рассчитывать, что у Динамо получится ликвидировать отрыв от Шахтера в этом чемпионате в восемь очков, поэтому киевляне уже могут играть с прицелом на следующий год, наигрывать молодых игроков и готовиться к летней квалификации Лиги чемпионов, чтобы этот состав поборолся за выход в групповой турнир.

Шахтер, несмотря на то, что проиграл накануне Манчестер Сити в Лиге чемпионов, сейчас все равно на ходу. Их ресурса хватает, чтобы добывать очки в чемпионате. Кроме того, сильная группа бразильских игроков всегда подтверждает свое высокое мастерство в атаке. Гол со штрафного Майкона в ворота полтавчан это только подтверждает", – цитирует Саленко Команда№1.

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Украина15 тур

Динамо Киев - Мариуполь: Воскресенье 11 ноября 2018

Динамо Киев
Матч окончен
4 : 0
Мариуполь
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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев - Мариуполь Олег Саленко Ворскла - Шахтер
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