Саленко не вірить, що Динамо вдасться ліквідувати відрив від Шахтаря

Колишній форвард Динамо Олег Саленко підвів підсумки 15-го туру УПЛ

"Судячи з результатів матчів Шахтаря і Динамо, вони здобули комфортні перемоги. Що стосується киян, то видно, що команда набрала форму, особливо увійшли в ритм молоді гравці. Маріуполь, на мій погляд, в порівнянні з початком сезону підсів. "Азовці", мабуть, психологічно програли цей матч ще до виходу на поле, хоча на початку гри діяли непогано і потурбували кілька разів Бойка.

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Думаю, важко розраховувати, що у Динамо вийде ліквідувати відрив від Шахтаря в цьому чемпіонаті у вісім очок, тому кияни вже можуть грати з прицілом на наступний рік, награвати молодих гравців і готуватися до літньої кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб цей склад поборовся за вихід в груповий турнір.

Шахтар, незважаючи на те, що програв напередодні Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів, зараз все одно на ходу. Їх ресурсу вистачає, щоб здобувати очки в чемпіонаті. Крім того, сильна група бразильських гравців завжди підтверджує свою високу майстерність в атаці. Гол зі штрафного Майкона в ворота полтавців це тільки підтверджує", – цитує Саленка Команда№1.

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