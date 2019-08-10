Саленко: Матч с Шахтером будет хорошей проверкой для Родригеса

Бывший нападающий Динамо Олег Саленко поделился ожиданиями от матча 3 тура УПЛ против Шахтера.

"Динамо будет играть от защиты, но, самое главное, киевлянам нужны игроки, которые будут выбегать вперед и будут забивать. В матче с Брюгге мы таких не увидели.

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Нужно пробовать Родригеса на острие. Для него этот матч будет хорошей проверкой – пусть выходит и доказывает своей игрой, что достоин быть основным форвардом. Линия защиты у Шахтера – самое слабое командное звено и нужно это использовать. Цыганков и Караваев должны разрезать оборонительную линию "горняков".

Шансы на победу равны. Кто лучше подготовится к этому матчу, тот и станет победителем. Обе команды будут играть осторожно и ждать ошибку соперника, поскольку очки в очных встречах очень важны.

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В суперкубковом матче киевляне воспользовались ошибками Шахтера. Думаю, Каштру сделал из этого выводы. Ожидаю, что матч завершится боевой ничьей", – цитирует Саленко 1927.kiev.ua.