Саленко: Матч із Шахтарем буде хорошою перевіркою для Родрігеса

Колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився очікуваннями від матчу 3 туру УПЛ проти Шахтаря.

"Динамо гратиме від захисту, але, найголовніше, киянам потрібні гравці, які вибігатимуть вперед і будуть забивати. У матчі з Брюгге ми таких не побачили.

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Потрібно пробувати Родрігеса на вістрі. Для нього цей матч буде хорошою перевіркою – нехай виходить і доводить своєю грою, що гідний бути основним форвардом. Лінія захисту у Шахтаря – найслабша командна ланка і потрібно це використовувати. Циганков і Караваєв повинні розрізати оборонну лінію "гірників".



Шанси на перемогу рівні. Хто краще підготується до цього матчу, той і стане переможцем. Обидві команди гратимуть обережно і чекатимуть помилку суперника, оскільки очки в очних зустрічах дуже важливі.

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В Суперкубковому матчі кияни скористалися помилками Шахтаря. Думаю, Каштру зробив з цього висновки. Очікую, що матч завершиться бойовою нічиєю", – цитує Саленка 1927.kiev.ua.