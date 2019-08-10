Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

Динамо принимает Шахтер в рамках 3-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Динамо – Шахтер

10 августа, Киев, НСК "Олимпийский". Прямая трансляция "Футбол 24"

Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Главный матч первого круга чемпионата снова выпал на 3-й тур, на период летних отпусков. Подобное будет случаться ещё много раз, ведь руководство УПЛ никак не решится изменить архаичную систему формирования календаря – это особенно проблемно для Динамо, которое летом традиционно выступает в квалификации ЛЧ. Ну, зато киевским ультрас удастся провести "пляжный перфоманс" на своём секторе.

Динамо – Шахтер: прогноз на Классический матч УПЛ

Александру Хацкевичу перед дерби не позавидуешь. Его лидеры не набрали форму из-за травм на сборах, Шепелев сломался на днях, Шапаренко уже отправился в дубль, а здоровый и настроенный Беседин пока только упускает голевые моменты. Новички тоже не впечатляют: Караваев в качестве вингера не может заменить Цыганкова, а в защите в топ-матчах он не намного надёжнее Кендзёры – ну а крутой опорник Кадири провел на поле чуть больше 20 минут. Жерсон Родригес только приехал, сыграв тайм в Бельгии. И вся эта картина накладывается на два матча, в которых нужна только победа!

Ярмоленко поспорил с Срной на ужин в ресторане

Впрочем, стоит отметить, что Динамо в новом сезоне выглядит гораздо сильнее, чем раньше. Да, футболистам где-то может не хватать индивидуального мастерства, но в плане командного взаимодействия киевляне серьёзно прибавили. "Бело-синие" стали двигаться гораздо дисциплинированнее и слаженнее, а фишкой стало активное включение центрхавов в атаку.

В частности, Шепелеву в Суперкубке отводилась функция "пивота" (развёртывание атаки, выход из-под прессинга), а Гармаш и Буяльский постоянно идут в штрафную на позицию форварда. В этом плане следует также отметить Беседина, грамотно таскающего за собой защитников и поддерживающего глубину. Он действительно полезен, но только при игре вперёд – в типичном болоте УПЛ Артём часто растворяется на поле. Впрочем, это характерно не только для него.

Динамо – Шахтер: VAR будет работать в тестовом режиме, главный арбитр – Козык

У Шахтера перед Классическим тоже не всё идеально, но отсутствие потребности в экономии сил и стабильная кадровая ситуация дают "горнякам" явное преимущество. Луиш Каштру не утратил ни одного лидера и даже получил усиление там, где не ждали – фантастически заыграл Алан Патрик. Также прекрасно вжился в роль диспетчера Тарас Степаненко, а про трио Исмаили-Тайсон-Марлос даже говорить не приходится. Дончане в первых турах встречались против команд с плотной обороной и жёстким стилем, однако соперники ничего не смогли сделать бразильским звёздам. Шахтер бежит, Шахтер играет, Шахтер жаждет крови.

Впрочем, определённые опасения относительно дерби против Динамо есть. Стоит начать с того, что "горняки" просто плохо играют против "бело-синих" – команда Александра Хацкевича может и не победить Шахтер, но точно сделает его жизнь на поле невыносимой. Дончане постоянно проваливаются в позиционную и силовую борьбу, не могут открыть пространство, в защите регулярно страдают от контратак и глупых ошибок, а в атаке больше действуют от индивидуального мастерства лидеров. Здесь получаем вторую проблему: не все бразильцы Шахтера вошли в сезон.

Луческу прилетел в Киев – тренера сватают в Динамо

Речь идет о Мораесе, который провалился в Суперкубке – Жуниор отдал всего 4 точные передачи вперёд в последней трети поля. С Александрией он вообще растворился, а в матче против Карпат он хоть и забил гол (и мог забить ещё один), но в целом также действовал пассивно. Лучший бомбардир прошлого сезона на старте нового выглядит слишком тяжело. Играть без топового нападающего в классическом дерби Луишу Каштру вряд ли бы хотелось.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Данное Классическое дерби станет 62-м в рамках чемпионата Украины. 61 поединок этих команд в УПЛ зафиксировал 24 победы Динамо и 20 побед Шахтера, а еще 17 матчей завершились вничью.

2. Общий счет противостояния в Классических дерби, проведённых в рамках чемпионатов Украины – 77:70 в пользу Динамо.

3. В Киеве в рамках УПЛ было проведено 30 Классических, в которых Динамо побеждало шестнадцать раз, а Шахтер – всего семь. Общий счёт противостояния в Киеве – 45:29 в пользу "столичных".

4. Самый результативный матч между этими командами был сыгран именно в рамках УПЛ - 12 декабря 2016 в Киеве динамовцы уступили "горнякам" со счетом 3: 4.

5. Беспроигрышная серия Шахтера в чемпионате началась 11 августа прошлого года и продолжается уже 31 матч (26 побед, 5 ничьих). Первое и последнее поражение "горнякам" в УПЛ нанесло именно Динамо (1:0).

6. Беспроигрышный домашний сериал Динамо во встречах с Шахтером продолжается 4 матча (2 победы и 2 ничьи).

7. Динамо два из трёх своих самых крупных поражений в чемпионатах претерпело именно от Шахтера (дважды по 0:3).

"Удаление в Мюнхене вспоминаю до сих пор". Почему Александр Кучер перешел в Карпаты и готов ли простить Динамо

Кадровая ситуация

Главной потерей киевлян в Классическом дерби может стать Шепелев, который травмировался на разминке перед матчем против Брюгге. Это очень серьёзная проблема, ведь в Суперкубке именно игра Владимира имела ключевое значение в организации игры Динамо в центре. Также в Бельгии стало понятно, что Цыганков не успел набрать форму – да и Вербич пока выглядит хуже, чем Де Пена. В качестве замены Беседину Хацкевич, скорее всего, пока видит Жерсона, ведь Соль сыграл всего 25 минут со Львовом – впрочем, вряд ли что-то грозит позиции Артёма в старте. Дисквалифицированных же в составе "бело-синих" нет.

Бланко Лещук может вернуться в Сегунду, но не в Малагу

У Шахтера ситуация стабильная. Точно не сыграют травмированные Малышев и Коваленко, а Кайоде мы уже не увидим до конца сезона – его отправили в аренду. Других проблем с составом "горняки" не имеют, но есть вопросы касательно того, кто выйдет в обороне. Хочолава слишком много ошибался в предідущих матчах, а у Матвиенко получился хороший поединок против Карпат. Тот, кто выйдет в старте и не провалится, с высокой вероятностью станет основным центрбеком в течение всего сезона.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Буяльский – Караваев, Гармаш, Де Пена – Беседин

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Шахтер, как это повелось в последние года три, подходит к очередному Классическому в статусе однозначного фаворита. Сейчас номинальное преимущество "горняков" особо прочно, ведь у них почти нет проблем в кадровом и функциональном плане – в отличие от соперника. Подопечным Александра Хацкевича придётся много защищаться хотя бы потому, для качественной атаки или хотя бы организации взаимодействия нападения с тылами не хватает футболистов. Буяльский, Гармаш и Сидорчук, конечно же, отфеерили в первых турах УПЛ, однако уже в Брюгге стало очевидно, как им трудно под давлением.

Динамо – Шахтер: Вирт сделал прогноз на Классическое

Шахтер будет давить, но готов ли он взломать оборону киевлян? Пока она действовала достаточно убедительно, а вот атаку Шахтера оценить трудно. В первом туре она заиграла только во втором тайме после перехода на схему 4-1-4-1, а с Карпатами всё было решено до перерыва – "горняки" подняли скорость буквально на 15 минут, чего мало для оценки. Заметно только, что всё продолжает крутится вокруг Марлоса, Степаненко, Исмаили, Тайсона и Алана Патрика – причём последние три делают 70% работы. Мораес же разочаровывает, поэтому задача для защитников "бело-синих" упрощается.

Шахтер всегда плохо раскрывал оборону Динамо, а в первом тайме первого тура даже не смог одолеть автобус Александрии. При этом у своих ворот "горняки" позволяли играть даже Карпатам, а киевляне в матче за Суперкубок, имея кучу проблем, вообще забили Пятову дважды. Впрочем, и дончане один гол точно должны забить, ведь до этого они забивали всем соперникам. Вероятно, на результативной ничье команды и разойдутся, ведь подобный счёт на старте чемпионата всех устраивает.

Брюгге – Динамо: Хацкевич проигрывает тренерскую дуэль, роковая травма, обманчивые шансы на ЛЧ и игра уровня ЛЕ