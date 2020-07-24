Саленко – о приходе Луческу в Динамо: Наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду

Как известно, Мирча Луческу сменил Алексея Михайличенко на посту наставника Динамо. Бывший тренер Шахтера подписал контракт на 2 года с опцией продления еще на сезон, а его зарплата, по неофициальным данным, составит 3 млн евро ежегодно.

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"Если в клубе могли пойти на это приглашение, значит, в Динамо точно происходит что-то не то. Это уже не футбол, если протеже этого трансфера был Ахметов... Если говорить о тренерских способностях румынского специалиста, то его так называемая эпоха закончилась, когда он возглавил питерский Зенит. Когда есть свои разумные специалисты, назначать главным тренером Луческу – это плевок в адрес прежних поколений динамовской команды. Но в первую очередь – в сторону болельщиков.

Наверное, Луческу сейчас будет ставить свои условия, как это было в Шахтере. Думаю, многие игроки Динамо будут настроены к наставнику не лучшим образом... Уже, наверное, пора, чтобы Игорь Суркис сам тренировал команду", – цитирует Саленко Рейтинг букмекеров.

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