Саленко – про прихід Луческу в Динамо: Напевно, пора, щоб Ігор Суркіс сам тренував команду

Як відомо, Мірча Луческу замінив Олексія Михайличенка на посаді наставника Динамо. Колишній тренер Шахтаря підписав контракт на 2 роки з опцією продовження ще на сезон, а його зарплатня, за неофіційними даними, складе 3 млн євро щорічно.

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"Якщо в клубі могли піти на це запрошення, значить, в Динамо точно відбувається щось не те. Це вже не футбол, якщо протеже цього трансферу був Ахметов… Якщо говорити про тренерські здібності румунського фахівця, то його так звана епоха закінчилася, коли він очолив пітерський Зеніт. Коли є свої розумні фахівці, призначати головним тренером Луческу – це плювок на адресу колишніх поколінь динамівської команди. Але в першу чергу — в бік вболівальників.

Напевно, Луческу зараз буде ставити свої умови, як це було в Шахтарі. Гадаю, чимало гравців Динамо будуть налаштовані до наставника не найкращим чином… Уже, напевно, пора, щоб Ігор Суркіс сам тренував команду", – цитує Саленка Рейтинг букмекерів.

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