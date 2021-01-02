Форвард Барселоны Лионель Месси был очень категоричен с россиянами.

Спартак в Twiter опубликовал скришот не слишком длительного диалога с Лионелем Месси. С аккаунта московского клуба было только сообщение "Привет, Лео!", на что аргентинец ответил лаконично "Нет".

Месси фирменным голом отметил возвращение к тренировкам

Пресс-служба российского клуба назвала такое общение словом "боль".

Напомним, аргентинец неубедительно говорит о своем будущем в Барселоне и, по слухам, уже летом сменит клуб. Лео хотел покинуть каталонский гранд после завершения прошлого сезона, но тогдашнее руководство Барсы отказалось отпускать 33-летнего аргентинца.

Месси, Рамос и ряд других звезд официально получили возможность вести переговоры с другими клубами