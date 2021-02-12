Египетский нападающий Мохамед Салах имеет веские аргументы против критики в свой адрес.

В поединке 21-го тура чемпионата Англии Вест Хэм – Ливерпуль (1:3) мерсисайдцы провели образцовую контратаку, которая позволила Мохамеду Салаху получить звание автора лучшего гола АПЛ в январе.

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Шакири получил мяч на левом фланге и без раздумий запустил его в район штрафной, где Салах в два касания технично переиграл голкипера. Стоит отметить, что в эпизоде ​​закрыть египтянина пытался украинский вингер Андрей Ярмоленко, но безуспешно.

В нынешнем сезоне АПЛ Мохамед провел 22 матча, в которых отметился 16-ю голами и тремя ассистами.

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