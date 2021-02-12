Єгипетський нападник Мохамед Салах має вагомі аргументи проти критики на свою адресу.

У поєдинку 21-го туру чемпіонату Англії Вест Хем – Ліверпуль (1:3) мерсисайдці провели зразкову контратаку, яка дозволила Мохамеду Салаху отримати звання автора найкращого гола АПЛ у січні.

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Джердан Шакірі отримав м'яч на лівому фланзі і без роздумів запустив його у район штрафного майданчика, де Салах у два дотики технічно переграв голкіпера. Варто відзначити, що в епізоді закрити єгиптянина намагався український вінгер Андрій Ярмоленко, але безуспішно.

У нинішньому сезоні АПЛ Мохамед провів 22 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та трьома асистами.

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