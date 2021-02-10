"Африканский Месси": Румменигге в восторге от идеи приглашения Салаха в Баварию
Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге не скрывает своих симпатий к форварду Ливерпуля Мохамеду Салаху.
"По моему мнению, Салах – это африканский Месси. Конечно, у него достаточно навыков, чтобы играть в лучших командах мира.
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Достижения Мохамеда вполне можно сравнить с тем, что Месси и Роналду делали в Барселоне и Реале. На данный момент мы не планируем подписывать Салаха, но, безусловно, его переход стал бы большой честью для нас", – приводит слова Румменигге Kingfut.
Добавим, что действующий контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2023, цена за Transfermarkt – 120 млн евро. В текущем сезоне египтянин провел 32 матча, отличился 21 голом и 4 ассистами.
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