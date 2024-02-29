Юрген Клопп из-за ряда травм ведущих игроков был вынужден привлечь в основной состав представителей молодежной команды мерсисайдцев. Джейден Деннс в Кубке Англии отметился дублем в ворота Саутгемптона. Нападающий среди игроков Ливерпуля имеет одну из самых низких зарплат.

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Как сообщает Thickaccent, Деннс получает 220 фунтов еженедельно. Его годовая зарплата составляет 11 440 фунтов. Партнер Джейдена по команде Бобби Кларк получает еженедельную зарплату в размере 860 фунтов стерлингов, а общий годовой доход составляет 44 720 фунтов.

Что касается Конора Брэдли, то он зарабатывает 10 тысяч фунтов в неделю, защитник Джарел Куанса – 3100 фунтов, Джеймс Макконнелл – 2100.

Напомним, Деннс присоединился к молодежной команде Ливерпуля в 2022 году. За первую команду он сыграл в трех матчах в текущем сезоне во всех турнирах, забив два гола. В чемпионате Англии U18 у форварда девять забитых мяча в девяти играх.

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