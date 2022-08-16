Салах отправил около 154 тысяч евро на реконструкцию церкви в Гизе, которая сгорела 14 августа, сообщает The NationalNews.

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В результате пожара погиб 41 человек, еще десятки травмировались в результате инцидента. Это далеко не первый случай, когда Салах занимается благотворительностью. В 2019 году игрок пожертвовал 3 млн долларов Национальному институту рака Египта после теракта, в результате которого 20 человек погибли и десятки получили ранения.

Добавим, что Мохамед в текущем сезоне сыграл в двух поединках за Ливерпуль и успел отличиться одним забитым голом.

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