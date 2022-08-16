Тоттенхэм опережает Ноттингем Форест в переговорах по Малиновскому, сообщает Tutto Atalanta.

Малиновский не хочет в Ноттингем Форест – звезда сборной Украины имеет более солидные предложения из АПЛ и Лиги 1

Сам Руслан согласен на переход к "шпорам", поскольку желает выступать за солидный коллектив после Аталанты (Ноттингем Форест в этом сезоне впервые за 23 года поднялся в АПЛ – прим.). При этом у Тоттенхэма с бергамасками есть разные взгляды на переход Малиновского – лондонцы хотят арендовать украинца с правом выкупа, тогда как Аталанта рассматривает полноценный переход.

Отметим, что за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

Малиновский отдал ассист в, возможно, прощальном матче за Аталанту – бергамаски стартовали с тяжелой победы в Генуе