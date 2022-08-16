Салах відправив близько 154 тисячі євро на реконструкцію церкви в Гізі, яка згоріла 14 серпня, повідомляє The NationalNews.

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Внаслідок пожежі загинула 41 особа, ще десятки травмувались внаслідок інциденту. Це далеко не перший випадок, коли Салах займається благодійністю. У 2019 році гравець пожертвував 3 млн доларів Національному інституту раку Єгипту після теракту, внаслідок якого 20 людей загинули та десятки отримали поранення.

Додамо, що Мохамед у поточному сезоні зіграв у 2 поєдинках за Ліверпуль та встиг відзначитись 1 забитим голом.

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