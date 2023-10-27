В рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль в родных стенах прогнозируемо разгромил Тулузу. Счет уже на 9-й минуте открыл Жота, спокойно прорвавшийся по центру в штрафную и обыгравший голкипера. Французы отыгрались на 16-й вследствие выхода Далинги один на один (Александер-Арнольд не выдержал линию офсайда), однако в последующие 18 минут они пропустили еще два мяча.

На 30-й Трент исправился, выдав точную подачу под удар головой Эндо – японец забил дебютный гол за Ливерпуль. На 34-й же Нуньес воспользовался удачным отскоком после выстрела Гравенберха, вколотив мяч под перекладину. 3:1! Разогнавший несколько шикарных атак Гравенберх на 65-й минуте довёл дело до разгрома.

Эпизод оказался весёлым. Нуньес, который в цнлом провёл классный матч (именно он оттянул защитников перед голом Жоты), снова оконфузился. Дарвин получил пас на ход, обыграл последнего защитника, обошёл голкипера и пробил в пустые ворота – и попал в штангу! Впрочем, Гравенберх подхватил мяч, переиграл вратаря и забил. 4:1!

На 90+3-й минуте точку поставил Салах, заменивший Гравенберха. 5:1! Таким образом, Мохаммед забил 43 гола за Ливерпуль в еврокубках – это больше, чем у любого футболиста из других английских клубов. Ранее этот рекорд принадлежал Анри.

В параллельной встрече Брайтон спокойно расправился с аутсайдером чемпионата Нидерландов – с Аяксом. Амстердамцы за весь матч нанесли 6 ударов, наиграв на 0,16 ожидаемых голов. Подопечные Роберто Де Дзерби ответили двумя реальными.

Перед перерывом Митома открылся на линии штрафной под разрезной пас, после чего выстрелил низом. Голкипер парировал, однако Жоау Педру сыграл на добивании – 1:0. Взятию ворот предшествовал отрезок в 4 минуты, когда гости не могли связать даже две передачи.

На 53-й минуте Фати принял проникающий пас от Адингра, качнул защитника в штрафной и положил мяч в дальний угол – 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Унион Сен-Жилуаз в родных стенах одержал волевую победу над ЛАСКом (2:1), за который выступает Максим Таловеров. Бельгийцы пропустили на 24-й минуте вследствие подачи с правого фланга, которую замкнул Узор. Отыграть этот гол хозяева могли уже на 28-й в благодаря выходу Амура один на один, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

В итоге ждать камбэк фанам Униона пришлось аж до 83-й минуты, когда удалось заработать пенальти (Пуэртас реализовал). В компенсированное время бельгийцы заработали штрафной на левом фланге – он и решил судьбу встречи. Берджесс точным замыканием принёс Сен-Жилуазу победу.

Вины Таловерова в первых двух пропущенных голах нет, а вот роковой штрафной привез именно наш защитник. Причем списать фол на кого-то ещё не получится – Максим сам не уследил за соперником и неуклюже сбил его, высоко подняв ногу. Жаль, ведь в целом украинец провёл неплохой матч.

Лига Европы: Байер в битве лидеров уничтожил Карабах, Рома одолела Славию, Шериф Коваля спасся с Серветтом