В рамках 3-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль у рідних стінах прогнозовано розгромив Тулузу. Рахунок вже на 9-й хвилині відкрив Жота, який спокійно прорвався по центру в штрафний і переграв голкіпера. Французи відігрались на 16-й внаслідок виходу Далінги віч-на-віч (Трент не витримав лінію), однак в наступні 18 хвилин вони пропустили ще два м'ячі.

На 30-й Трент виправився, видавши точну подачу під удар головою Ендо – японець забив дебютний гол за Ліверпуль. На 34-й же Нуньєс скористався вдалим відскоком після пострілу Гравенберха, вколотивши м'яч під поперечку. 3:1! Гравенберх, який розігнав декілька шикарних атак, на 65-й хвилині довів справу до розгрому.

Епізод виявився веселим. Нуньєс, який загалом провів класний матч (саме він відтягнув захисників перед голом Жоти), знову сконфузився. Дарвін отримав пас на хід, обіграв останнього захисника, обійшов голкіпера та пробив у порожні ворота – і влучив у стійку! Втім, Гравенберх підхопив м'яч, переграв воротаря й таки забив. 4:1!

На 90+3-й хвилині крапку поставив Салах, який замінив Гравенберха. 5:1! Таким чином, Мохаммед забив 43 голи за Ліверпуль у єврокубках – це більше, ніж у будь-якого футболіста в складі інших англійських клубів. Раніше цей рекорд належав Анрі.

У паралельній зустрічі Брайтон спокійно розправився з аутсайдером чемпіонату Нідерландів – з Аяксом. Амстердамці за весь матч завдали 6 ударів, награвши на 0,16 очікуваних голів. Підопічні Роберто Де Дзербі відповіли двома реальними.

Перед перервою Мітома відкрився на лінії штрафного під розрізний пас, після чого вистрілив низом. Голкіпер парирував, однак Жоау Педру зіграв на добиванні – 1:0. Взяттю воріт передував відрізок у 4 хвилини, коли гості не могли зв'язати навіть двох передач.

На 53-й же хвилин Фаті прийняв проникний пас від Адінгра, хитнув захисника у штрафному й поклав м'яч у дальній кут – 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Уніон Сен-Жилуаз у рідних стінах здобув вольову перемогу над ЛАСКом (2:1), за який виступає Максим Таловєров. Бельгійці пропустили на 24-й хвилині внаслідок подачі з правого флангу, яку замкнув Узор. Відіграти цей гол господарі могли вже на 28-й внаслідок виходу Амура віч-на-віч, однак взяття воріт не зарахували через офсайд.

У підсумку, чекати на камбек фанам Уніона довелося аж до 83-ї хвилини, коли вдалося заробити пенальті. У компенсований же час бельгійці заробили штрафний на лівому фланзі – він і вирішив долю зустрічі. Берджесс точним замиканням приніс Сен-Жилуазу перемогу.

Вини Таловєрова у перших двох пропущених голах немає, а от фатальний штрафний привіз саме наш захисник. Причому списати фол на когось ще не вийде – Максим сам не встежив за суперником і неоковирно збив його, високо піднявши ногу. Прикро, адже загалом українець провів непоганий матч.

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