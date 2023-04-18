Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах в очередной раз записал свое имя в историю английского футбола.

В рамках 31-го тура АПЛ мерсисайдцы деклассировали Лидс, разбив соперника со счетом 6:1. Египтянин стал автором дубля.

Лидс – Ливерпуль – 1:6 – видео голов и обзор матча

Следует заметить, что оба своих мяча Салах забил левой ногой. Благодаря этому Мохамед стал лучшим бомбардиром турнира за всю историю, считая исключительно голы после ударов с левой. У Салаха сейчас 106 таких мячей. Он побил рекорд другой легенды Ливерпуля – Робби Фаулера (105).

К слову, в нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 30 матчей АПЛ, в которых забил 15 голов и отдал 7 результативных передач.

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