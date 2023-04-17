Ливерпуль выдал фантастический поединок против Арсенала в предыдущем туре, но победить все равно не удалось. Таким образом, безвыигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла четырех туров – и отстала от зоны еврокубков на пять очков. Чтобы сократить этот разрыв, надо было побеждать Лидс на Элланд Роуд.

Задача выглядела простой. "Павлины" идут в двух очках от зоны вылета, пропустив 11 голов за последние три тура. Даже Кристал Пэлас неделю назад устроил им резню (5:1), поэтому Ливерпуль должен был выносить йоркширцев не менее уверенно. И это произошло.

Гости открыли счет в середине первого тайма. На 35-й минуте Александер-Арнольд воспользовался обрезкой Фирпо и сбросил мяч Салаху, а тот запустил ему передачу под рывок по правому флангу. Трент прострелил в штрафную на Гакпо – 0:1! Это был первый удар Ливерпуля в створ.

Еще через четыре минуты мерсисайдцы удвоили свое преимущество. Жота разогнал контратаку, протащив мяч через центр и отдав пас влево на Салаха, а тот вошел в штрафную и пробил под ближнюю штангу. 0:2! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать.

Всего за полторы минуты после перерыва Лидс возродил интригу усилиям Синистерры. Луис обокрал Конате и прорвался в штрафную, после чего перебросил Алиссона – 1:2! Впрочем, счастье "павлинов" длилось недолго.

Уже на 52-й минуте Тренд удачно бросил мяч на Джонса, а тот протащил мяч и разрезным пасом вывел Жоту на рандеву с Мелье. 1:3.

Лидс на 58-й минуте снова мог вернуться в игру в результате выстрела Ааронсена с отскока. Гостей спасла перекладина, а еще через две минуты в их ворота влетел четвертый мяч. Теперь сработал стандарт – ван Дейк сбросил подачу от Трента на Салаха, а тот с метра замкнул.

Впрочем, счет не изменился, ведь плечо Вирджила оказалось вне игры.

Это отнюдь не помогло Лидсу. Подопечные Хави Грасии оставались беспомощными, а Ливерпуль продолжал разрывать их оборону. Всего через четыре минуты после незасчитанного гола Салах забил легально.

Все как по книжке по гегенпрессингу: Жота отобрал мяч возле собственной штрафной, Фабинью разогнал контратаку, в завершении которой обыгрались Жота, Робертсон и Гакпо. Последний выкатил мяч на Салаха, а тот качнул защитника и положил сферу в дальний угол. 1:4.

На 75-й же минуте Жота открылся на линии чужой штрафной, получил пас от Хендерсона и бильярдным ударом попал в правую девятку – 1:5!

Добить йоркширцев минуте удалось Нуньесу. Тот заменил Салаха на 81-й минуте, а на 90-й избежал офсайда и получил мягкий заброс от Александера-Арнольда. Дарвин вышел один на один с Мелье и выстрелил в левый нижний угол – 1:6! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Помимо разгрома, Ливерпуль празднует возвращение Луиса Диаса после травмы крестов. Колумбиец вышел на поле впервые за шесть месяцев. Диогу Жота, в свою очередь, забил за мерсисайдцев впервые с 10 апреля 2022 года.

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