В матче 31 тура АПЛ Ливерпуль на выезде разбил Лидс со счётом 6:1. Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Перед матчем статистический портал Opta прогнозировал Ливерпулю 3,8% шансов на попадание в топ-4 по итогам этого сезона. После финального свистка шансы "красных" выросли до 9,6%. Что произошло? Команда Юргена Клоппа забила сопернику шесть мячей.

Ливерпуль уничтожил Лидс, забив шесть голов – Салах и Жота оформили по дублю, у Трента два ассиста

Мохамед Салах и Диогу Жота отметились дублями, а Коди Гакпо и Дарвин Нуньес записали по голу на свой счёт. Единственный гол престижа в составе хозяев на свой счёт записал Луис Синистерра.

"Красные" не побеждали с тех пор, как в начале марта разбили Манчестер Юнайтед со счётом 7:0. Болельщики Ливерпуля надеются, что следующей победы после очередного разгрома долго ждать не придётся.