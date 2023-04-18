В рамках 31-го туру АПЛ мерсисайдці декласували Лідс, розбивши суперника з рахунком 6:1. Єгиптянин став автором дубля.

Лідс – Ліверпуль – 1:6 – відео голів та огляд матчу

Варто зауважити, що обидва свої м'ячі Салах забив лівою ногою. Завдяки цьому Мохамед став найкращим бомбардиром турніру за всю історію, якщо рахувати виключно голи після ударів з лівої. У Салаха наразі 106 таких м'ячів. Він побив рекорд іншої легенди Ліверпуля – Роббі Фаулера (105).

До слова, у нинішньому сезоні 30-річний нападник провів 30 матчів АПЛ, в яких забив 15 голів та віддав 7 результативних передач.

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