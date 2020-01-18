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Салах остроумно вспомнил ничью в прошлом матче против Манчестер Юнайтед

18 января 06:00 167 Читати українською
Салах остроумно вспомнил ничью в прошлом матче против Манчестер Юнайтед
Мохамед Салах / Reuters

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах поделился ожиданиями от матча 23-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

 

"Манчестер Юнайтед – единственная команда, которая отобрала очки у Ливерпуля? Да, потому что я получил травму.

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А если серьезно, то я думаю, что они сыграли хороший матч против нас. У нас был шанс выиграть, и нам не повезло, такое случается. Сейчас самое время сосредоточиться на следующей игре и выиграть ее", – цитирует Салаха TV 2.

Напомним, Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сойдутся в центральном матче 23-го тура АПЛ. Поединок состоится 19 января, начало в 18:30.

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