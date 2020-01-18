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Салах дотепно пригадав нічию в минулому матчі проти Манчестер Юнайтед

06:00 117 Читать на русском
Салах дотепно пригадав нічию в минулому матчі проти Манчестер Юнайтед
Мохамед Салах / Reuters

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах поділився очікуваннями від матчу 23-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

 

"Манчестер Юнайтед – єдина команда, яка відібрала очки в Ліверпуля? Так, тому що я отримав травму.

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А якщо серйозно, то я думаю, що вони зіграли хороший матч проти нас. У нас був шанс виграти, і нам не пощастило, таке трапляється. Зараз саме час зосередитися на наступній грі і виграти її", – цитує Салаха TV 2.

Нагадаємо, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зійдуться у центральному матчі 23-го туру АПЛ. Поєдинок відбудеться 19 січня, початок о 18:30.

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Ліверпуль - Манчестер Юнайтед Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини
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