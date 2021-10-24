Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – видео голов
18:49 - Читати українською
Ливерпуль вышел вперед в счете в матче против Манчестер Юнайтед в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.
38' live
Наби Кейта 5’
Диогу Жота 13’
5’ Наби Кейта
13’ Диогу Жота
Ливерпуль повел в счете уже на 5 минуте. Мерсисайдцы воспользовались провалом в обороне Манчестер Юнайтед, Салах отдал передачу за спину Магуайр, а Кейта легко переиграл Де Хеа.
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ
Очень быстро мерсисайдцы удвоили преимущество. Александр-Арнольд классно подключился к атаке и нашел свободного Жоту в штрафной – португальцу оставалось только замкнуть прострел.
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