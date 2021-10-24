Ливерпуль вышел вперед в счете в матче против Манчестер Юнайтед в рамках 9-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Ливерпуль повел в счете уже на 5 минуте. Мерсисайдцы воспользовались провалом в обороне Манчестер Юнайтед, Салах отдал передачу за спину Магуайр, а Кейта легко переиграл Де Хеа.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча АПЛ

Очень быстро мерсисайдцы удвоили преимущество. Александр-Арнольд классно подключился к атаке и нашел свободного Жоту в штрафной – португальцу оставалось только замкнуть прострел.