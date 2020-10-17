Гол в ворота Эвертона в 5-м туре английской Премьер-лиги стал особенным для вингера Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Египтянин оформил 100-й гол в составе "красных", сообщает Squawka.

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Салах отметился забитым мячом на 72-й минуте мерсисайдского дерби. Для достижения гроссмейстерской отметки вингеру хватило 159 матчей за Ливерпуль. Это третий по скорости результат после Роджера Ханта (144 поединка) и Джека Паркинсона (153).

К слову, в нынешнем сезоне Мохамед Салах провел 6 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Поединок с Эвертоном завершился боевой ничьей (2:2).

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