Гол у ворота Евертона в 5-му турі англійської Прем'єр-ліги став особливим для вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

Єгиптянин оформив 100-й гол у складі "червоних", повідомляє Squawka.

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Салах відзначився забитим м'ячем на 72-й хвилині мерсисайдського дербі. Для досягнення гросмейстерської позначки вінгеру вистачило 159 матчів за Ліверпуль. Це третій за швидкістю результат після Роджера Ханта (144 поєдинки) та Джека Паркінсона (153).

До слова, в нинішньому сезоні Мохамед Салах провів 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів. Поєдинок із Евертоном завершився бойовою нічиєю (2:2).

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