"Никто не говорит со мной о продлении контракта, поэтому я не могу сказать об этом. Никто в клубе ни о чем со мной не говорит, поэтому я не знаю, что сказать", – цитирует Салаха Sky Sports.

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К слову, действующий контракт 28-летнего египтянина с "красными" рассчитан до лета 2023 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Салах может сменить клуб в будущее летнее трансферное окно из-за ухудшения отношений с Юргеном Клоппом.

Добавим, что в нынешнем сезоне Салах провел 32 матча за Ливерпуль в рамках АПЛ. Мохамед забил 20 голов и еще трижды ассистировал партнерам.

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