"Ніхто не говорить зі мною про продовження контракту, тому я не можу сказати багато про це. Ніхто в клубі ні про що зі мною не говорить, тому я не знаю, що сказати", – цитує Салаха Sky Sports.

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До слова, чинний контракт 28-річного єгиптянина з "червоними" розрахований до літа 2023 року. Раніше в ЗМІ повідомлялося, що Салах може змінити клуб в майбутнє літнє трансферне вікно через погіршення відносин з Юргеном Клоппом.

Додамо, що у нинішньому сезоні Салах провів 32 матчі за Ліверпуль в рамках АПЛ. Мохамед забив 20 голів та ще тричі асистував партнерам.

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