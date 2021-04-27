Ливерпуль может вмешаться в борьбу за хавбека Боруссии Д Джейдона Санчо.

Ливерпуль заинтересован в услугах 21-летнего таланта дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, сообщает Daily Mail.

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В лагере мерсисайдцев обратятся к Боруссии, если боссам Ливерпуля удастся летом продать Мохаммеда Салаха. Также на Джейдона охотится еще один гранд АПЛ – Манчестер Юнайтед.

Напомним, в 2017-м "шмели" приобрели Санчо у Манчестер Сити за 8 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает полузащитника в 100 млн евро.

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