Салах был исключен из заявки сборной Египта на мартовские матчи, в которых "фараоны" планировали сыграть в товарищеском турнире Winsunited Cup, который пройдет с 22 по 26 марта, сообщает Goal.

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Мохамед только недавно восстановился от повреждения, поэтому такое решение только порадует Ливерпуль. Отмечается, что "красные" даже обращались с просьбой к сборной Египта исключить Салаха из заявки на необязательные международные матчи.

Добавим, что на Winsunited Cup, кроме Египта, сойдутся Хорватия, Тунис и Новая Зеландия. Салах вернулся на поле только 7-го марта в матче Лиги Европы против Спарты после травмы, которую получил на КАН-2023.

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