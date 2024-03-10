Салах був виключений із заявки збірної Єгипту на березневі матчі, в яких "фараони" планували зіграти в товариському турнірі Winsunited Cup, який триватиме з 22 по 26 березня, повідомляє Goal.

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Мохамед лише нещодавно відновився від пошкодження, тому таке рішення лише потішить Ліверпуль. Зазначається, що "червоні" навіть звертались із проханням до збірної Єгипту виключити Салаха із заявки на необов'язкові міжнародні матчі.

Додамо, що на Winsunited Cup, окрім Єгипту, зійдуться Хорватія, Туніс та Нова Зеландія. Салах повернувся на поле лише 7-го березня у матчі Ліги Європи проти Спарти після травми, якої зазнав на КАН-2023.

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