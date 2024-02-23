Прошлым летом Челси находился в поисках нападающего и интересовался, есть ли возможность подписать Дарвина Нуньеса, сообщает The Times.

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По слухам, Ливерпуль рассматривал возможность обменять уругвайца в Атлетико на Жоау Фелиша. Однако эта информация оказалась неправдивой. Мерсисайдцы ни с кем не вели переговоров и на запрос Челси также ответили отказом.

Напомним, Нуньес перебрался на Энфилд летом 2022 года за 85 млн евро. Первый сезон был сложным, но Дарвин таки смен стал важным игроком для Юргена Клоппа. В нынешней кампании форвард уже сыграл на клубном уровне 37 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 1 ассист.

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