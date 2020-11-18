Египтянин сдал положительный тест на коронавирус еще 13 ноября, находясь в расположении своей национальной сборной.

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Согласно оптимистическим прогнозам, Салах мог вернуться в распоряжение Юргена Клоппа к матчу с Лестором, который запланирован на 22 ноября. Однако теперь игрок рискует остаться вне игры дольше.

По информации Mirror, у Мохамеда нет шансов сыграть с Лестером, даже при полном выздоровлении. В протоколах АПЛ четко указано, что любой игрок, у которого положительный результат теста, должен самоизолироваться минимум на 10 дней без исключения. Для нападающего Ливерпуля этот срок истекает 23 ноября.

На этом вероятные последствия не заканчиваются. Салах должен убедить чиновников в том, что он остался в международном футбольном коридоре, что позволит ему ослабить строгие правила, согласно которым все, кто возвращается из-за границы в Великобританию, должен самоизолироваться в течение 14 дней.

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Для спортсменов это правило не распространялось, при условии нахождения в так называемом "пузыре" исключительно с партнерами по национальной сборной. Но накануне стало известно, что Салах нарушил это правило, посетив свадьбу брата, на которой было несколько сотен человек. Теперь Мохамед рискует пропустить еще и встречу с Аталантой в Лиге чемпионов (25 ноября).