"Салах сделал ошибку, придя на свадьбу к брату за несколько дней до матча сборной Египта. Он наплевал на безопасность, и в итоге заразился.

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Перед решающей игрой команда потеряла такого важного игрока. Он не должен был быть на этой свадьбе, где гуляли 800 человек, половина которых обнимала и целовала Мохаммеда. Критики заслуживают и те, кто молчал в окружении Салаха об этом", – цитирует Мидо The Sun.

Напомним, в Мохамеда диагностировали коронавирус в лагере сборной Египта. 28-летний игрок чувствует себя хорошо.

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