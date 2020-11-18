Єгиптянин здав позитивний тест на коронавірус ще 13 листопада, перебуваючи у розташуванні своєї національної збірної.

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Згідно з оптимістичними прогнозами, Салах міг повернутися у розпорядження Юргена Клоппа до матчу з Лестором, який запланований на 22 листопада. Однак тепер гравець ризикує залишитися поза грою довше.

За інформацією Mirror, у Мохамеда немає шансів зіграти з Лестером, навіть за цілковитого одужання. У протоколах АПЛ чітко вказано, що будь-який гравець, у якого позитивний результат тесту, повинен самоізолюватись щонайменше на 10 днів без виключення. Для нападника Ліверпуля цей термін мине 23 листопада.

На цьому ймовірні наслідки не завершуються. Салах повинен переконати урядовців у тому, що він залишився в міжнародному футбольному коридорі, що дозволить йому послабити суворі правила, згідно з якими усі, хто повертається з-за кордону до Великобританії, мусить самоізолюватись протягом 14 днів.

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Для спортсменів це правило не поширювалося, за умови перебування у так званому "вакуумі" виключно із партнерами по національній збірній. Але напередодні стало відомо, що Салах порушив це правило, відвідавши весілля брата, на якому було кілька сотень осіб. Тепер Мохамед ризикує пропустити ще й зустріч з Аталантою в Лізі чемпіонів (25 листопада).