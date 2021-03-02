Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах может представлять свою страну на Олимпиаде 2021 года, которая состоится этим летом в Токио.

"Предварительно команду будут вести за собой Мохаммед Салах и Мохамед Элнени. Салах – один из важнейших футболистов мира на данный момент, нормально вызвать его в олимпийскую команду.

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Мы начнем официальные переговоры с Ливерпулем после перерыва на матчи сборных в марте", – приводит слова тренера олимпийской сборной Египта Шаки Гариб в комментарии Ahran Online.

В олимпийском футбольном турнире могут принимать участие игроки до 23 лет, но тренеры могут включать в состав до трех игроков старшего возраста. Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

К слову, Салах в текущем сезоне провел 36 матчей в составе Ливерпуля, записав в свой актив 24 гола и 4 результативных передачи. Элнени сыграл в 28 матчах за Арсенал во всех соревнованиях, забив 1 раз.

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