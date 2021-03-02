Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може представляти свою країну на Олімпіаді 2021, яка відбудеться цього літа в Токіо.

"Попередньо команду будуть вести за собою Мохамед Салах і Мохамед Елнені. Салах – один з найважливіших футболістів світу на даний момент, нормально викликати його в олімпійську команду.

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Ми почнемо офіційні переговори з Ліверпулем після перерви на матчі збірних у березні", – наводить слова тренера олімпійської збірної Єгипту Шакі Гаріба у коментарі Ahran Online.

В олімпійському футбольному турнірі можуть брати участь гравці до 23 років, але тренери можуть включати до складу до трьох гравців старшого віку. Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

До слова, Салах у поточному сезоні провів 36 матчів у складі Ліверпуля, записавши до свого активу 24 голи та 4 результативних передачі. Елнені відіграв у 28 поєдинках за Арсенал в усіх змаганнях, забивши 1 разу.

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