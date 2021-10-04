Ливерпуль и Бавария положили глаз на новую жемчужину Зальцбурга
22:50 - Читати українською
Нападающий австрийского Зальцбурга Карим Адейеми попал на радары ведущих клубов Европы.
Юный немец всерьез заинтересовал Ливерпуль и Баварию, утверждает Daily Mail.
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Оба коллектива изучают вариант с подписанием Адейеми уже в зимнее трансферное окно. Зальцбург готов отпустить форварда, если получит предложение в районе 20 млн евро. Контракт уроженца Мюнхена с "красными быками" действует до лета 2024-го.
В нынешнем сезоне Карим Адейеми провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.
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