Арсенал в матче 8 тура чемпионата Англии против Манчестер Сити вспоминает, как обходиться без Букайо Саки.

Вингер "канониров" не попал в заявку из-за травмы, полученной в матче ЛЧ против Ланса.

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Сака завершил свою поразительную серию в рамках АПЛ. В последний раз звезда Арсенала пропускал тур чемпионата 2 мая 2021 года, просидев в запасе гостевой поединок с Ньюкаслом. С тех пор он неизменно участвовал в 87 матчах АПЛ подряд – это рекорд турнира, сообщает Opta.

Напомним, впереди 2 недели международной паузы, поэтому у Саки есть дополнительное время на восстановление.

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