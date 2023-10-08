"Шмели" обыграли соперника со счетом 4:2 и остались среди лидеров турнирной таблицы. Эта победа позволила Хуммельсу побить рекорд дортмундского клуба по количеству побед в Бундеслиге.

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Опытный защитник провел за Боруссию 348 матчей в чемпионате Германии, в которых команда победила 207 раз. Это новый рекорд для игроков дортмундцев по количеству выигранных поединков, сообщает Opta. Ранее лидером был Михаэль Цорк, имеющий 206 побед в Бундеслиге в составе Борусии.

"Не ожидал такого, когда 3 января 2008 года упаковал несколько вещей и приехал сюда на своей Audi A3. Теперь, когда стоишь здесь через 15 лет, это все выглядит безумной историей", – прокомментировал свое достижение Матс Хуммельс.