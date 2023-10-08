Сака перервав рекордну серію – зірка Арсенала 2 роки не пропускав матчі АПЛ
Арсенал у матчі 8 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті згадує, як обходитися без Букайо Саки.
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Сака завершив свою вражаючу серію в рамках АПЛ. Востаннє зірка Арсенала пропускав тур чемпіонату 2 травня 2021 року, просидівши в запасі гостьовий поєдинок з Ньюкаслом. Відтоді він незмінно брав участь у 87 матчах АПЛ поспіль – це рекорд турніру, інформує Opta.
Нагадаємо, попереду 2 тижні міжнародної паузи, тому Сака має додатковий час на відновлення.
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