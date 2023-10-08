Арсенал у матчі 8 туру чемпіонату Англії проти Манчестер Сіті згадує, як обходитися без Букайо Саки.

Вінгер "канонірів" не потрапив до заявки через травму, яку він отримав у матчі ЛЧ проти Ланса.

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Сака завершив свою вражаючу серію в рамках АПЛ. Востаннє зірка Арсенала пропускав тур чемпіонату 2 травня 2021 року, просидівши в запасі гостьовий поєдинок з Ньюкаслом. Відтоді він незмінно брав участь у 87 матчах АПЛ поспіль – це рекорд турніру, інформує Opta.

Нагадаємо, попереду 2 тижні міжнародної паузи, тому Сака має додатковий час на відновлення.

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