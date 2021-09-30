Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш прекрасно чувствует себя в луганском клубе.

"У меня контракт с Зарей до конца декабря. Будем говорить о моем будущем с Фенербахче. Я бы хотел остаться в Заре до конца сезона.

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Есть интерес других клубов, но сейчас это невозможно. У Зари есть право выкупить контракт за 3,5 млн евро", – сказал Аллахьяр для Youtube-канала SportArena.

Напомним, иранский форвард защищает цвета лунаського клуба на правах аренды, его контракт принадлежит Фенербахче. В прошлом сезоне УПЛ Аллахьяр провел 19 матчей, в которых отметился 5-ю голами и тремя ассистами.

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