"У мене контракт із Зорею до кінця грудня. Будемо говорити про моє майбутнє з Фенербахче. Я б хотів залишитися в Зорі до кінця сезону.

Скрипник не спішить підписувати новий контракт із Зорею

Є інтерес інших клубів, але зараз це неможливо. У Зорі є право викупити контракт за 3,5 млн євро", – сказав Аллах'яр для Youtube-канала SportArena.

Нагадаємо, іранський форвард захищає кольори лунаського клубу на правах оренди, його контракт належить Фенербахче. У минулому сезоні УПЛ Аллах'яр провів 19 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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