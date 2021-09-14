Скрипник не спешит подписывать новый контракт с Зарей
00:10 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно будущего тренера Зари Виктора Скрипника.
"Президент Зари Евгений Геллер предложил Скрипнику новый контракт. Тренер пока не подписал соглашение.
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На данном этапе ситуация очень рабочая. Где-то расстроен таким стартом Геллер. Он рассчитывал, что выйдут в группу Лиги Европы. В футболе главное – результат", – сказал журналист в программе Цыганык Live.
Действующее соглашение между Скрипником и луганским клубом рассчитано до лета 2022-го. После 7-ми туров УПЛ Заря расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.
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