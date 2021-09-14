"Президент Зари Евгений Геллер предложил Скрипнику новый контракт. Тренер пока не подписал соглашение.

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На данном этапе ситуация очень рабочая. Где-то расстроен таким стартом Геллер. Он рассчитывал, что выйдут в группу Лиги Европы. В футболе главное – результат", – сказал журналист в программе Цыганык Live.

Действующее соглашение между Скрипником и луганским клубом рассчитано до лета 2022-го. После 7-ми туров УПЛ Заря расположилась на 7-й строчке турнирной таблицы.

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