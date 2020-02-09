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Сахневич перешел в латвийский Вентспилс

09:49 44 Читати українською
Сахневич перешел в латвийский Вентспилс
Андрей Сахневич / Фото из открытых источников

Еще один украинец попробует свои силы в европейском чемпионате.

Украинский защитник Андрей Сахневич стал игроком Вентспилса (Латвия), сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Детали соглашения пока неизвестны. Последней командой Сахневича был Колос, который он покинул в начале января.

Колос попрощался с двумя игроками

Напомним, Сахневич начал профессиональную карьеру футболиста в киевском Динамо в 2006 году. 30-летний игрок успел также поиграть за Александрию, запорожский Металлург, Горняк-Спорт и Колос. Кроме того, был у защитника и однолетний вояж в Россию – с 2015 по 2016 гг. он защищал цвета КАМАЗа.

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Мир Вентспилс Вентспилс Колос Колос Украинцы за рубежом Легионерский хлеб Андрій Сахневич Андрій Сахневич
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