Сахневич перешел в латвийский Вентспилс

Еще один украинец попробует свои силы в европейском чемпионате.

Украинский защитник Андрей Сахневич стал игроком Вентспилса (Латвия), сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Детали соглашения пока неизвестны. Последней командой Сахневича был Колос, который он покинул в начале января.

Колос попрощался с двумя игроками

Напомним, Сахневич начал профессиональную карьеру футболиста в киевском Динамо в 2006 году. 30-летний игрок успел также поиграть за Александрию, запорожский Металлург, Горняк-Спорт и Колос. Кроме того, был у защитника и однолетний вояж в Россию – с 2015 по 2016 гг. он защищал цвета КАМАЗа.

Золоті 70-ті: Динамо у пазурах КДБ, футбольна любов Сальвадора Далі і ще 28 фото "старої школи"