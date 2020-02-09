Сахневич перешел в латвийский Вентспилс

Еще один украинец попробует свои силы в европейском чемпионате.
Украинский защитник Андрей Сахневич стал игроком Вентспилса (Латвия), сообщает официальная страница клуба в социальной сети Instagram. Детали соглашения пока неизвестны. Последней командой Сахневича был Колос, который он покинул в начале января.
Колос попрощался с двумя игроками
Напомним, Сахневич начал профессиональную карьеру футболиста в киевском Динамо в 2006 году. 30-летний игрок успел также поиграть за Александрию, запорожский Металлург, Горняк-Спорт и Колос. Кроме того, был у защитника и однолетний вояж в Россию – с 2015 по 2016 гг. он защищал цвета КАМАЗа.
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