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Колос расстался с двумя игроками

10 января 21:29 258 Читати українською
Колос расстался с двумя игроками
Андрей Сахневич / ФК Колос

Ковалевский Колос прекратил сотрудничество с двумя игроками обороны.

Официальный сайт клуба из Киевской области сообщил об уходе Андрея Сахневича и Александра Мигунова. В текущем розыгрыше УПЛ Сахневич сыграл 5 матчей, а Мигунов – 6.

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Напомним, что ранее Колос прекратил сотрудничество с Джемалем Кизилатешем, Вячеславом Рябовым, Владиславом Нехтием и Владиславом Охрончуком.

К слову, на зимний перерыв ковалевский клуб пошел на седьмой строчке, набрав 22 очка. От попадания в первую шестерку команду отделяет всего два пункта.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Колос Колос Андрій Сахневич Андрій Сахневич Александр Мигунов Александр Мигунов
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