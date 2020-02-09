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Сахневич перейшов у латвійський Вентспілс

09:49 269 Читать на русском
Сахневич перейшов у латвійський Вентспілс
Андрій Сахневич / Фото з відкритих джерел

Ще один українець спробує свої сили у європейському чемпіонаті.

Український захисник Андрій Сахневич став гравцем Вентспілса (Латвія), повідомляє офіційна сторінка клубу у соціальній мережі Instagram. Деталі угоди наразі невідомі. Останньою командою Сахневича був Колос, який він покинув на початку січня.

Колос попрощався з двома гравцями

Нагадаємо, Сахневич розпочав професіональну кар’єру футболіста у київському Динамо в 2006 році. 30-річний гравець встиг також пограти за Олександрію, запорізький Металург, Гірняк-Спорт та Колос. Окрім того, був у захисника річний вояж до Росії – з 2015 по 2016 рр. він захищав кольори КАМАЗа.

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