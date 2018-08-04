Ворскла минимально победила Львов

В матче 3-го тура УПЛ между Ворсклой и Львовом полтавская команда одержала победу за счет гола бразильского новичка Кареки.

Ворскла в текущем чемпионате не набрала ни одного очка, поэтому была мотивирована на результат любой ценой. Впрочем, её соперник – ФК Львов – несмотря на статус "новичка", имеет слишком хорошие комплектацию и стиль игры, чтобы надеяться на лёгкую победу. Матч должен был быть или очень интересным, или очень скучным.

Оба тайма не впечатляли яркими моментами – особенно первый, в котором команды на двоих сделали всего четыре удара в створ. Тем не менее, в этой половине игры Львов был очень близок к голу, получив право на пенальти на 29-й минуте. Дуарте подошел к мячу и пробил, однако его выстрел с точки парировал Шуст. Как оказалось, промах был роковым: во втором тайме Ворскла повысила темп и создала ряд острых моментов у ворот Бандуры. Львов достойно держался, но на 84-й минуте его оборона не выдержала – полтавчане вышли вперёд за счет гола бразильского новичка Кареки. Этот же гол оказался единственным в игре.

Таким образом, Ворскла набрала первые три очка и поднялась на 10 место, в то время как Львов остался с таким же количеством очков и опустился на 6 место.

Чемпионат Украины, 3-й тур

Ворскла – Львов – 1:0

Гол: Карека, 84

Удаление: Коломоец, 90 – Голиков, 90 (вторая желтая)

Нереализованный пенальти: Дуарте, 29