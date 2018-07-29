Сачко: Олимпик ни в чем нас не превзошел

Главный тренер Ворсклы Василий Сачко поделился впечатлениями после матча 2-го тура УПЛ против Олимпика.

"Я ребятам говорил, что нас ждет очень тяжелый сезон. Комплектация у нас еще не закончилась. Сейчас ищем двух-трех исполнителей.

Что касается игры, от футболистов ждал намного большего. Или это, возможно, так повлияла предыдущая игра с Динамо, или еще что, но некоторых я просто не узнаю. Мы совсем о другом договаривались.

Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

В случае, когда кто-то не может полностью отдаваться игре, то пусть мне об этом скажет, и я заменю его на другого исполнителя. Играть мы начали после пропущенного гола. Включили скорость, которой до этого не было. Начали создавать моменты, но было уже поздно.

Олимпик не превзошел нас в чем-то. Равная игра, но победу мы сегодня не заслужили. Я тренер, от меня зависит многое, но далеко не все. Я уверен, что во Львове у нас будет совсем другая игра", – цитирует Сачко официальный сайт Ворсклы.